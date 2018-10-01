İtalya'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı protesto edildi

“Sıfır tolerans" adı verilen eylemin organizatörleri, haziran ayında göreve başlayan "aşırı sağ-popülist hükümetin politikalarının tetiklediği ırkçılık ve nefret ortamının protesto edildiğini" söyledi.

Yapılan çağrı üzerine binlerce kişinin kırmızı renkte kıyafetler giydiği eyleme göçmenler de katıldı. İtalya'nın da yeni hükümetle birlikte göçmenlere kapıları kapatma politikasına karşı “Duvarlara hayır" ve “Savaşları durdurun, göçmenleri değil" dövizleri taşındı.

Ülkede son 6 ayda yaşandığı belirtilen 60'ı aşkın ırkçılık ve yabancı düşmanlığı temelli olaylara karşı da "Sadece bir ırk var; insan ırkı" dövizleri kullanıldı.

"Hoşgörüsüzlüğün zamanı değil" çağrısı yapan organizatörler, "Duvarların değil, köprüler kurmanın zamanı. Meydanlara indik çünkü bu iklim ansızın ortaya çıkmadı. Özellikle başta bizimki de dahil bazı ülkeler olmak üzere yıllardır Avrupa'da ırkçı, cinsiyetçi, yabancı düşmanı ve antisemitizm ortamı hazırlanıyor. Şimdi, eşi görülmemiş ve sınır tanımayan sözlü ve fiziksel saldırılara şahit oluyoruz" dedi.

Bazı nefret suçu kurbanlarının da birer konuşma yaptığı eylemde, "Bu hükümet kazanacağını zannediyor ama tarih yazamayacaklar" ifadeleri de kullanıldı.

Kariyerini İtalya ve Türkiye arasında sürdüren oyuncu Serra Yılmaz da, sosyal medya hesabından eylemin duyurusunu paylaşarak, katılım çağrısı yaptı.

Kaynak: AP, DHA