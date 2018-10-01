Uluslararası Hayvancılık Fuarında 32 ülkeden hayvan sergilenecek

Uluslararası Hayvancılık Fuarı (Sommet de L'elevage), 3-5 Ekim'de Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde açılacak.

32 ülkeden bin 500 katılımcı

Avrupa'nın en büyük hayvancılık fuarı olan Sommet de L'elevage'ın bu yıl 27.'si düzenlenecek. Clermont-Ferrand'da 180 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek fuarda, 32 ülkeden bin 500 katılımcı yer alacak.

2 bin baş hayvanın sergileneceği, 95 bine yakın ziyaretçinin beklendiği "hayvancılık zirvesi", sergilenen ürünler dolayısıyla dünyadaki en büyük ihtisas fuarları arasında bulunuyor.

Fuarda sergilenen hayvan ırklarının sunumu yapılacak

Fuarda, heyetlerin katılımıyla Fransa Hayvancılık ve Genetik Birliği ile ortaklaşa Büyük Uluslararası Hayvancılık Gecesi düzenlenecek.

Gecede, fuarda sergilenen tüm hayvan ırklarının sunumunun yapılması planlanıyor.

Fuarda Türkiye'den de heyet yer alacak

Ayrıca, hayvan yarışmaları, teknik yenilikler, iş görüşmeleri, mesleki faaliyetler ve tarımla ilgili güncel konularda konferanslar da fuar gündeminde.

Fuara, Türkiye'den de Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Uzun, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ve beraberindeki heyet katılacak.

Kaynak: AA