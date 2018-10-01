İsrail'in Han el-Ahmer'de evlerin yıkılması için verdiği süre doldu

Han el-Ahmer köyü sakinleri ve onlarla dayanışma için köyde bulunan gönüllüler, İsrail güçlerinin yıkım kararını uygulamasını engellemek için teyakkuzda bekliyor.

Fetih Hareketinden açıklama

Yıkımı engellemek için Han el-Ahmer köyünde hazırlık yaptıklarını açıklayan Fetih Hareketi, Filistin halkına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunarak, yıkımın engellenmesi için herkesi Han el-Ahmer köyüne gitmeye davet etti.

Yapılan açıklamada ayrıca, "Fetih Hareketi, tüm özgür gruplar ve kurumlarla birlikte, işgalci İsraili bu aptallığın sonuçlarına karşı uyarıyoruz” denildi.

1 Ekim'e kadar süre verilmişti

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kırsalında bulunan Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim’e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

AB'den İsrail'e çağrı yapılmıştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler İsrail'i, işgali altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'in yıkılması konusundaki kararını gözden geçirmeye çağırmıştı.

Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye giden yıkım ekibi, Filistin'in farklı yerlerinden gönüllüler ve bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA, Al Jazeera