Endonezya'da toplu mezarlar hazırlanıyor

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) alınan bilgiye göre, deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 203'e çıkarken, cenazelerin gömülebilmesi için toplu defin alanları hazırlandı.

Can kayıplarının fazla olduğu merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da, enkaz altından çıkarılan cenazelerin gömülebilmesi için toplu mezar hazırlandığı belirtildi.

BNPB yetkilisi Willem Rampangilei, sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle cenazelerin hızla gömülmesi gerektiğini söyledi.

Yerel ordu komutanı Tiopan Aritonang, gün içinde sadece bir hastaneden 545 naaşın gömülmek üzere sevk edileceğini belirterek, defin işlemlerine hemen başlanacağını aktardı.

Aritonang, ölenlerin yakınlarının daha sonra mezar yerlerini teşhis edebilmesi için kurbanların fotoğraflarının çekildiğini söyledi.

Ordu Sözcüsü Mohammad Thorir de, kamuya ait mezarlığa komşu arazide kurulan defin alanına bin kadar naaşın gömülmesinin planladığını belirtti.

Bazı bölgelere hala ulaşılamadı

Palu'nun kuzeyindeki deprem ve tsunamiden etkilenen Dongala, Sigi ve Parigi Mountog bölgelerine hala erişim sağlanabilmiş değil.

Söz konusu bölgelerde 1,2 milyon kişi yaşıyordu. Yetkililer bu bölgelerdeki yıkımın can kaybı sayısını artırabileceği uyarısını yaptı.

Hükümetten uluslararası yardıma onay

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun uluslararası yardım kuruluşlarının afet bölgesine girişine onay verdiği belirtildi.

Endonezya Yatırım Koordinasyon Kurulu Başkanı Thomas Lembong, sosyal medya sitesi Twitter'da paylaştığı mesajda, Devlet Başkanı Joko Widodo'nu uluslararası yardım kabulüne onay verdiğini duyurdu.

Dongala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler olmuş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Kaynak: AA, Reuters, AFP