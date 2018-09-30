  • 30 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.051
    EURO 7.049
  • BIST 99956.9
    ALTIN 231.933
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunamide hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Endonezyaya başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da meydana gelen tsunamiyle ilgili Twitter adresi üzerinden paylaşımda bulundu. 

Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, "Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun." dedi. 

Erdoğan, "Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." mesajını paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını hem Türkçe hem de İngilizce olarak paylaştı.


 

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 832’ye yükseldiği açıklanmıştı.  

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER