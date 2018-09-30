Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da meydana gelen tsunamiyle ilgili Twitter adresi üzerinden paylaşımda bulundu.

Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, "Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun." dedi.

Erdoğan, "Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını hem Türkçe hem de İngilizce olarak paylaştı.

Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun.



Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 30 Eylül 2018

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 832’ye yükseldiği açıklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber