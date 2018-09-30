Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 29 Eylül'de hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. İlk belirlemelere göre en az 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyinde yer alan Hakurk ve Zap bölgelerine 29 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, ilk belirlemelere göre en az dört silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/XY4bixXcog — TSK (@TSKGnkur) 30 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber