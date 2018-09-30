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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre en az 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 29 Eylül'de hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. İlk belirlemelere göre en az 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi. 


 

Kaynak: TRT Haber

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