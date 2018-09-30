MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı başka "af teklifi" başkadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam Kampında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Gerek Yeni Ekonomik Program gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yeni ekonomi programı ve hükümetin aldığı diğer önlemler kararlı bir şekilde uygulanırsa, ekonomide bahar havası çok uzak değildir. pic.twitter.com/zdgJSW9mX9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Eylül 2018

"Sanal haritalar başında sınırlarla oynayan, terör örgütlerini teşvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kursaklarında bırakmak için yeni hükümet sisteminin yasamayla uyumlu ve dengeli hareketi de elzem bir ihtiyaçtır."

"Cumhur İttifakı başka 'af teklifi' başkadır"

"Cumhur İttifakı başka 'af teklifi' başkadır. Fitne ihtimaline yeltenenlere aldırmamak temennisindeyiz."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Af teklifimizle ilgili gelişmeler ve alınan tutumlar Cumhur İttifakı'ndan bağımsızdır. İttifakla kanun teklifine karşı gösterilecek tavırları birbirlerine karıştırmamak, fitne imaline yeltenenlere aldırmamak temennimdir.https://t.co/RJ004njQuU pic.twitter.com/llIwELnnFG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Eylül 2018

"Bu ittifak yaşayacak, bu ittifak dosta da düşmana da kalıcı mesaj olacaktır."

"(Yerel seçimler) Cumhur İttifakı'nın milli görev ve tarihi sorumluluğunu bir kez daha icra etmesini mühim görüyoruz."

"Bizim derdimiz Türkiye'dir"

"MHP hiç kimseye, hiçbir çevreye, hiçbir şeye muhtaç ve mecbur değildir. Bizim derdiğimiz Türkiye'dir, Türk milletidir, Cumhur İttifakı'nın tıpkı Kuvayımilliye ruhunda olduğu gibi diri ve dik duruşunun devam ettirilmesidir."

"Sözümüzden caymayacağız"

"Parti olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmayacağız. Gerçekten de sözümüzden caymayacağız. Bu kararımızı 'İstanbul'dan vazgeçmek' olarak yaftalayan zeka özürlülerin yüzüne dahi bakmaya tenezzül etmeyeceğiz."

"Talep gelirse görüşürüz"

"Cumhur İttifakı'nın yasal yönü oldu. Yasal yönden tecrübe kazanılmışsa mahalli idarelerde de o tecrübeden yararlanılabilir. Cumhurbaşkanımızla henüz bir görüşme olmamıştır, talep gelirse görüşürüz."

"Seçimler 2023'ten önceki son viraj"

"31 Mart 2019'a, sadece belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, köy ve mahalle muhtarlarının seçimi olarak bakmıyoruz. Türkiye'nin 2023'ten önceki son virajı, yeni hükümet sisteminin son imtihanı olarak yorumluyoruz."

"Aday yönetimimiz merkez yoklama şeklinde yapılacaktır."

Kaynak: AA