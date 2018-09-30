Meclis yeni döneme hazır

Mecliste hazırlıklar tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapıldı, Genel Kurul yeni sisteme hazır hale getirildi. Şimdi gözler Meclis Genel Kurulunda.

TBMM yeni yasama yılı için kapılarını aralayacak. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Genel Kuruldaki özel oturumu yönetecek, kısa bir açılış konuşması yapacak. Yeni yasama yılında kürsüye çıkacak ilk isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni döneme dair vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek. Liderler de Bakanlar da yine tam kadro Genel Kurulda olacak.

Eski vekiller, yabancı misyon şefleri, komuta kademesi ve çok sayıda davetli de bu heyecana ortak olacak.1 Ekim'de geleneksel olarak düzenlenen açılış resepsiyonu ise, tasarruf tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmayacak.

Meclis gündeminin satır başları

Türkiye Büyük Millet Meclisinin mesaisi yarın başlıyor. Meclisi iç tüzük değişikliğinden ekonomiye önemli başlıklar bekliyor. İşte Meclis gündeminin satır başları.Gündemde iç tüzük değişikliği, MHP'nin Af teklifi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler var.

Teknik iç tüzük değişikliği öncelikli gündem maddesi

Öncelikle, Meclisin yeni hükümet sistemiyle uyumlu çalışabilmesi için iç tüzükte acil değişiklikler yapılacak. 5 siyasi parti, teknik iç tüzük değişikliği konusunda anlaştı. Meclis açılır açılmaz bu mini paket masada olacak ve kısa sürede yasalaştırılacak.

Mecliste ekonomi mesaisi

Meclis, yeni dönemde ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler için de mesai yapacak. AK Partinin, stratejik yatırımları hedefleyen kanun teklifi sunuldu. Stratejik sektörlerin finanse edilebilmesi için Kalkınma Fonu kurulmasını içeren teklif hızla komisyon gündemine gelecek.

Af teklifi tartışılacak

MHP'nin af teklifi de gündemin sıcak başlıklarından. MHP'nin teklifinde bazı suçlara 5 yıl ceza indirimi getirilmesi öngörülüyor. Teklifte, devlete karşı işlenmiş suçlar, cinsel istismar suçları ve işkence kapsam dışı. Düzenleme, 19 Mayıs 2018 öncesi işlenen suçları kapsıyor.

Kaynak: TRT Haber