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Çin'in ilk özel sektör üretimi roketi fırlatışta başarısız oldu

Çin'de özel bir şirketin uzaya ilk roket gönderme denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

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Çinin ilk özel sektör üretimi roketi fırlatışta başarısız oldu

Pekin merkezli roket üreticisi Landspace'in ürettiği Zhuque-1 (ZQ-1) roketi fırlatılıştan sonra yaşanan aksaklık nedeniyle hedefine ulaşamadı.

Şirketten yapılan açıklamada, 3 aşamalı roketin fırlatışın ardından ilk 2 aşamayı başarıyla icra ettiği ancak roket motorunun taşıyıcı kapsülün ayrılmasının ardından yaşanan teknik aksaklık nedeniyle uçuş güzergahından saptığı belirtildi.

Roketin fırtlatış görüntüsünde, kalkışta dikey ivmelenmesini başarıyla yapan roketin, daha sonra atmosferde irtifa kaybederek düşüşe geçtiği görüldü.

19 metre uzunluğundaki roket, Çin devlet televizyonu CCTV'ye ait uyduyu yörüngeye taşımayı hedefliyordu.  

Kaynak: AA

Etiketler: çin, roket
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