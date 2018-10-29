  • 29 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.546
    EURO 6.335
  • BIST 90541.53
    ALTIN 219.871
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 57 gündür açlık grevinde olan Filistinli su içmeyi de bıraktı

57 gündür açlık grevinde olan Filistinli su içmeyi de bıraktı

İsrail hapishanesinde idari tutukluluk ile alıkonulan 40 yaşındaki Filisitinli Hıdır Adnan, serbest bırakılmaması nedeniyle açlık grevinin 57'nci gününde su içmeyi de bıraktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
57 gündür açlık grevinde olan Filistinli su içmeyi de bıraktı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in keyfi tutukluluğunu sonlandırmaması ve taleplerine karşılık vermemesi sebebiyle Hıdır Adnan'ın açlık grevinin 57'nci gününde su içmeyi de bırakma kararı aldığı belirtildi.

Adnan'ın sağlık durumunun kötüye gittiği, hareket kabiliyetini yitirdiği, konuşma zorluğu çektiği ve yarı baygın vaziyette olduğu ifade edildi.

İsrail güçleri, Adnan'ı 11 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

İsrail tarafından Filistin İslami Cihad Hareketi'ne üye olmakla suçlanan Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti.

İsrail hapishanelerinde 6 bin 500 Filistinli var

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere toplamda yaklaşık 6 bin 500 Filistinli var.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadına gerek duymadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.  

Kaynak: AA

Etiketler: Hıdır Adnan, Filistinli esir, açlık grevi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER