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Rusya'daki protestolarda en az 50 kişi gözaltına alındı

Rusya'da hükümeti devirmeyi amaçlayan aşırılık yanlısı grupta yer aldığı iddia edilen 10 kişinin mahkemesinde izinsiz gösteri düzenleyen en az 50 kişi gözaltına alındı.

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Rusyadaki protestolarda en az 50 kişi gözaltına alındı

Moskova ve St. Petersburg'daki polisler, hükümeti devirmeyi amaçlayan aşırılık yanlısı grupta yer aldığı iddia edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklanırken, geri kalanlar ev hapsi cezasına çarptırıldı.

10 kişinin mahkemesinin olduğu gün Rusya'nın çeşitli bölgelerinde kararı protesto eden gösteriler düzenlendi.

Polis eylemlerini ve siyasi baskıları izleyen OVD-Bilgi grubu, pazar günü St. Petersburg'da en az 40 kişinin, Moskova'da da en az 10 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Dava, "Rusya'nın aşırılık ile mücadele yasasının resmen kötüye kullanılmasının göz kamaştırıcı bir örneği" olarak eleştirildi.

Kaynak: AP

Etiketler: rusya, protesto, mahkeme
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