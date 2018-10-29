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ABD'li Müslümanlardan sinagog saldırısı sonrası yardım kampanyası

ABD'li Müslümanlar, Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde düzenlenen sinagog saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlerin aileleri için yardım kampanyası başlattı.

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ABDli Müslümanlardan sinagog saldırısı sonrası yardım kampanyası

ABD Müslüman Kuruluşları Konseyi, özellikle dini gruplara karşı güdülen nefretin ve Pittsburgh'taki saldırıyı tetikleyen Yahudi karşıtlığının reddedildiğini açıkladı.

Amerikan- İslam İlişkileri Konseyi de açıklamasında, saldırıyı "hain ve korkakça" olarak nitelendirerek, "Bu trajediyi yaşayan ve tam destek verdiğimiz komşularımıza kapılarımız her zaman açıktır" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Amerikalı Müslümanlar, "Müslümanlar, Pittsburgh Sinagogu Kurbanları için Birleşiyor" adlı bir yardım kampanyası başlatarak, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların aileleri için para toplamaya başladı.

Konulan 25 bin dolarlık hedefe sadece 6 saatte ulaşılan yardım kampanyasında, toplanan rakamın 75 bin doları geçtiği belirtildi.

Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan yakalandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bütün Yahudilerin ölmesi gerekiyor" demişti.

Kaynak: AA, Reuters, AP

Etiketler: yardım, sinagog, müslüman, abd
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