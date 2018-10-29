  • 29 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.588
    EURO 6.375
  • BIST 90541.53
    ALTIN 221.716
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bangladeş'te yüz binlerce kişi yollarda mahsur kaldı

Bangladeş'te yüz binlerce kişi yollarda mahsur kaldı

Bangladeş'te toplu taşıma araçları çalışanlarının ülke genelinde greve gitmesiyle halk zor anlar yaşadı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bangladeşte yüz binlerce kişi yollarda mahsur kaldı

Ülkede toplu taşıma araçları çalışanları, yakın zaman önce kabul edilen Karayolu Taşımacılığı Yasası'nda reform yapılmasını içeren 8 maddelik bir taleple grev düzenledi.

Toplu taşıma çalışanlarının iş bırakması üzerine yüz binlerce kişi yollarda mahsur kaldı. Başkent Dakka'da çalışanlar ve öğrenciler gidecekleri yerlere ulaşmakta zorluk çekti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 48 saatlik greve giden çalışanlardan bazıları yollarda eylem düzenledi.

Yeni doğan bir bebek hayatını kaybetti

"United News of Bangladesh" haber ajansına göre, Sylhet şehrinde eylemcilerin durdurarak, şoförünü dövdüğü bir ambulanstaki yeni doğan bebek yaşamını yitirdi.

Bazı eylemciler, özel araç sahipleri ve triportör yolcularını araçlardan indirerek yürümeye zorladı, işe gidenlerin, öğrencilerin ve özel otomobillerin üzerine motor yağı sürdü.

Bangladeş Protidin gazetesinin haberine göre ise ülke genelinde şehirler arası ve şehir içi otobüsler trafiğe çıkamadı.

Kaynak: AA

Etiketler: grev, bangladeş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER