Leicester City'nin sahibi helikopter kazasında yaşamını yitirdi

Leicester City'den yapılan yazılı açıklamada, kulübün sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Srivaddhanaprabha'nın, cumartesi akşamı düşen helikopterde hayatını kaybettiği belirtildi.

Srivaddhanaprabha'nın yanında olan ve kimliği henüz açıklanmayan dört kişinin de kazada hayatını kaybettiği kaydedildi.

Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, cumartesi akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadyumu'nun yanındaki otoparka çakılmıştı.

En zengin beşinci iş insanıydı

Srivaddhanaprabha, Forbes’in zenginler listesinde toplam 4,9 milyar dolarlık servetiyle Tayland’ın en zengin beşinci iş insanı olarak yer alıyordu.

Ünlü milyarder, Tayland merkezli duty free zinciri King Power’ı 80’li yılların sonunda kurarak yıllık geliri 3,3 milyar dolar olan uluslararası bir şirkete dönüştürmüştü.

Srivaddhanaprabha, 2010 yılında İngiliz Leicester City futbol kulübünü 39 milyon sterlin karşılığında satın almış, kulüp 2015-2016 sezonunda Barclays Premier League şampiyonu olmuştu.

Kaynak: AA