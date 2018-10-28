Leicester City'nin sahibinin helikopteri düştü

İngiliz yayın kurumu BBC, İngiliz futbol külübü Leicester City'nin sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Vichai Srivaddhanaprabha'nın özel helikopterinin, havalandıktan hemen sonra kulübe ait Leicester'deki King Power Stadyumu'nun yanında bulunan otoparka çakıldığını duyurdu.

Görgü tanıkları, sosyal medyadan, Leicester City ve West Ham United’ın karşılaşmasının ardından helikopterin King Power Stadyumu’na inip yolcularını aldıktan sonra havalandığı ve daha sonra stadyumun yanındaki otoparka düştüğü bilgisini paylaştı.

Srivaddhanaprabha’nın helikopterin içerisinde olup olmadığının henüz bilinmediği belirtildi.

Kaynak: AA, Reuters