Avustralya’da gönderlere Türk bayrağı çekildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Avustralya Melbourne Federasyon Meydanı’nda bu yıl da bayrak çekme töreni düzenlendi.

Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği Müsteşarı ve Melbourne Başkonsolos Vekili Osman İlhan Şener, konsolosluk görevlileri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşen törende, meydandaki 8 göndere İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları çekildi.

Törende konuşan Şener, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Türkiye’nin milli günü dolayısıyla Federasyon Meydanı’na Türk bayraklarının çekilmesine müsaade eden Avustralya makamlarına teşekkür eden Şener, "Bu bayrağa kanları ile rengini veren şehitlerimizi özlemle minnetle anıyorum. Bugün ülkemizin Türk vatanı olmasını ve Türk vatanı kalmasını sağlayan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, özlemle, duayla anıyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Melbourne'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, bu akşam başkonsolosluk rezidansında ‘‘Milli Gün’’ resepsiyonu verilecek.

Kaynak: AA