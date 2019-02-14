Çin hükümeti için casusluk yaptığı iddaları nedeniyle küresel çapta kriz yaşayan Huawei yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Orta ve Doğu Avrupa turunda ülkelere verdiği "Huawei ile çalışmayın" mesajının ardından harekete geçti.

Huawei'nin Güvenlik Şefi Andy Purdy, Reuters'a yaptığı açıklamada, şirketlerinin hizmet verdikleri tüm ülkelerde ekstra güvenlik önlemleri alma, kaynak kodlarını test etme gibi konularda hükümetlerle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Macaristan ve Polonya'ya giden Pompeo, Çinli firmaların teknolojisinin kullanılmasının risk teşkil ettiğini öne sürmüş, Huawei ile iş birliği yapılmasının ortaklığa zarar vereceğini söylemişti.

Huawei krizi

Kanada, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'yu 1 Aralık'ta Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı.

Çin tarafı, Mıng vakasından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirmişti.

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıkarıldığı mahkemece 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada da Huawei Mali İşler Direktörü Mıng'ın 13 ayrı suçtan yargılandığı ve ABD'ye teslimi için resmi başvuruda bulunulduğu belirtilmişti.

Açıklamada Çinli teknoloji şirketi Huawei, "bankalara yalan söylemek", "kara para aklamak" ve "para transferi dolandırıcılığı"nın yanı sıra ABD'li telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın ticari sırlarını çalmakla suçlanmıştı.

Kaynak: Reuters