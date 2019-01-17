74 yaşındaki eski askeri mühendis Ren Zhengfei, Çin'in, şirketin cihazları ve ağları üzerinden casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddialarını yalanladı.

Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) olan kızı Meng Wanzhou'nun Kanada'da gözaltına alınmasının ardından, üç yıl sonra ilk kez yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zhengfei, şirketinin müşterileri ve iletişim ağlarıyla ilgili sırlarını asla paylaşmayacağını söyledi.

"Böyle bir talep olursa kesinlikle hayır diyeceğiz"

ABD'nin şirketin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddialarını da yalanlayan Zhengfei, Ben şahsen tüketicilerimin çıkarlarına asla zarar vermem. Ben ve şirketim böyle taleplere karşılık vermeyiz. Ülkemi seviyorum ve Kominist partiyi destekliyorum. Hükümetten asla böyle bir talep almadık. Böyle bir talep olursa da kesinlikle hayır diyeceğiz. Tüm kanıtlar kamuya açıklandıktan sonra, adalet sistemine güveneceğiz. Adil bir sonuç çıkacağından eminim.” dedi.

Huawei krizi

Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng, İran'a yaptırımları deldiği iddialarıyla, ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Kanada'da gözaltına alınmış ve çıktığı mahkemede kefaletle serbest bırakılmıştı.

Çin ve Kanada ilişkilerinde gerginliğe neden olan Mıng vakasının ardından Pekin yönetimi de Kanada vatandaşı eski diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor’u ulusal güvenlik nedeniyle gözaltına almıştı.

Kanada ile Çin arasındaki gerilim artarken, Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentindeki mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 2016 yılında 15 yıl hapse mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'in cezasını idama çevirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada vatandaşının idama mahkum edilmesinden "son derece endişe" duyduklarını söylemiş, bu kararın keyfi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: TRT Haber, AP