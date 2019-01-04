Kanada ile Çin arasında, Huawei Mali İşler Direktörü Vancou’nun tutuklanması ile başlayan kriz sürüyor.

Kanada hükümeti, dün yaptığı açıklamada Meng'in 1 Aralık'ta tutuklanmasından bu yana 13 Kanada vatandaşının Çin hükümeti tarafından gözaltına alındığını, sadece 8'inin serbest bırakıldığını açıkladı.

Gözaltına alınan Kanadalılar arasında, eski bir diplomat olan Michael Kovrig ve iş insanı Michael Kovrig de bulunuyor. Çin, iki ismi de "ülkenin güvenliğini tehlikeye attıkları" gerekçesiyle gözaltına aldığını açıklamıştı.

Hükümet, Meng'in tutuklanması ile Kanada vatandaşlarının gözaltına alınması arasında açık bir bağlantı görmediğini söyledi, ancak eski Kanadalı diplomatlar, bunun Çin tarafından yapılan açık bir misilleme olduğu yorumunu yaptı.

Kanada ile Çin arasındaki gerilim nasıl tırmandı?

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Wanzhou, Washington’ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da tutuklanmıştı.

Çin ise önce eski diplomat Michael Kovrig'i gözaltına almış, ardından iş insanı Michael Spavor'u sorguladığını açıklamıştı.

İki Kanadalı'nın, Çinli telekom devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou'nun ABD'nin isteği ile 1 Aralık'ta Kanada'da gözaltına alınmasından sonra tutuklanması, misilleme olarak yorumlanmıştı.

Wanzhou'nun, 12 Aralık'ta 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Kaynak. Reuters, TRT Haber