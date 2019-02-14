Ürdün Dışişleri Bakanlığı, BAE yönetiminin 3 yıldır hapiste tuttuğu Ürdünlü gazeteci Taser el-Neccar’ı serbest bıraktığını açıkladı.

2015'ten beri hapiste tutuluyordu

El-Neccar, 2015 yılında siber suçlarla ilgili yasayı çiğnediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, Mart 2017’de, Abu Dabi mahkemesi tarafından “ülkenin simgelerine ihanet” suçlaması ile 3 yıl hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, gazetecinin serbest bırakılması için uzun süredir BAE’ye çağrı yapıyordu.

Gazze saldırısındaki tutumlarını eleştirmişti

El-Neccar, İsrail’in 2014’te başlattığı Gazze saldırısındaki tutumları nedeniyle BAE’nin de içinde olduğu bazı devletleri sosyal medya sitesi Facebook’ta yaptığı paylaşımla eleştirmişti.

Kaynak: Reuters

