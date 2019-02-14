Rusya, araştırmacı gazetecilerin Moskova’nın dış çatışmalardaki gizli rolüne ışık tutmak için sosyal medya yayınlarını kullanması üzerine, askerlerinin internet üzerinden bilgi paylaşmasını yasaklamak için harekete geçti.

Onaylanan yasa tasarısı, askerlerin ve yedek birliklerin, çevrimiçi ortamda ordudaki rolleri ya da nerelerde bulundukları ile ilgili bilgilerin toplanmasını sağlayacak herhangi bir şey paylaşmasını yasaklıyor. Yasa, fotoğraf, video ve coğrafi verilerin paylaşılmasının yasaklanmasını da kapsıyor.

Askerlerin ayrıca, diğer askerler veya asker yakınları hakkında bilgi paylaşması da yasaklanacak. Yasağı ihlal edenler ise disiplin cezalarına maruz kalacak.

Tasarıyla ilgili açıklama notunda, "Askerler tarafından internet ya da kitle iletişim araçlarıyla paylaşılan bilgiler... Bazı durumlarda, Rusya devlet politikasının taraflı bir değerlendirmesinin oluşturulması için kullanılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Reuters