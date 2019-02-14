ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için ısrarı sürüyor. Trump, Texas'ta düzenlediği mitingde duvar ile ilgili açıklamalar yaptı.

Trump mitingde yaptığı konuşmasında, "Duvar Ortaçağ'dan kalmadır diyorlar. Tekerlek de öyle ama her arabanın en pahalısının bile tekerleği var. Tekerlek işe yarıyor, duvar da işe yarar" dedi.

Mitingin ardından sosyal medyadan da mesajlarını sürdüren Trump, "Sınırımızda istila var. Duvar olmadan ülkemiz güvende olamaz. Bu duruma son verilmeli" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ısrarı, Beyaz Saray önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi.

Kongre sınır güvenliği konusunda "prensipte" anlaşmaya vardı

Cumartesi günü hükümetin ikinci kez kapanmaması için ise Kongre harekete geçti.

Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin üyeleri, sınır güvenliği konusunda "prensipte" anlaştı. Buna göre 6 yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya varıldı.

Ancak Demokratların prensipte kabul gören önerisi, Trump'ın istediği 5,7 milyar dolarlık bütçe gerektiren beton duvarı kapsamıyor.

Demokratlar, 1,3 milyar dolarlık bütçeyle sınıra çit örülmesine sıcak bakıyor. Demokratların önerdiği çitin uzunluğu da Trump'ın ısrar ettiği uzunluğun yaklaşık 4'te 1'ine denk geliyor.

Kaynak: TRT Haber