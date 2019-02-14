Tokyo yakınlarındaki Saitama vilayetinde yaşayan Seiji ve Fuyumi Iimura adlı çift, evlerinin bahçelerinden yedi bonsai ağacının çalındığını açıkladı.

CNN televizyonunda yer alan habere göre çalınan ağaçlardan biri, nadir bulunan 400 yıllık shimpaku ağacıydı. Çalınanların değerinin ise 13 milyon yen (118 milyon dolar) olduğu açıklandı.

Seiji Iimura, "Ne kadar üzüldüğümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Hepsi bizim için çok değerliydi" dedi.

"Kim aldıysa düzenli olarak sulasın"

Fuyumi Limura Facebook'taki mesajında, "Shimpakumuz, 400 yıldan fazla yaşadı. İyi bakılması gerekir. Bir hafta su vermezseniz ölür. Bu ağaç sonsuza kadar yaşayabilir. Biz öldükten sonra da yaşayacak. Kim aldıysa düzenli olarak sulasın" dedi.

BBC'ye ağaçlarının hala kayıp olduğunu söyleyen Limura, "Ne kadar üzgün ve perişan olduğumuzu anlatamayız." diye konuştu.

Japon kültürünün önemli bir parçası olan Doğu Asya kökenli minyatür ağaç türü Bonsai, özel yetiştirme tekniklerine dayanan bir sanat formu olarak kabul ediliyor, özel bakım gerektiriyor.

Kaynak: BBC, CNN