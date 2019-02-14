CIA'in Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği raporlarına karşın, Beyaz Saray ve Washington, Riyad yönetimini sorumlu tutmaya yanaşmıyor.

Riyad yönetimi de cinayetin baş şüphelisi olan Veliaht Prensin danışmanı Suud El Kahtani'yi korumaya devam ediyor.

Wall Street Journal baskı iddialarını yalanladı

Wall Street Journal gazetesi de ABD'nin Riyad yönetimine baskı yaptığı yönündeki açıklamaları yalanlayan bir iddia ortaya attı.

Gazete, Suudi Savcılığı tarafından cinayetin baş şüphelisi olarak değerlendirilen Suud El Kahtani'nin hala Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a el altından danışmanlık yaptığını yazdı.

Gazeteye konuşan ABD'li bir yetkilinin iddiasına göre, Veliaht Prens, suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülen Kahtani'ye dokunulmayacağı sözünü de verdi.

İdamla yargılanan 5 kişinin adı verildi

Haberde Suudi Arabistan'da cinayet nedeniyle idamla yargılanan 5 kişinin adı da yer aldı. O isimlerden biri Suudi istihbarat teşkilatında üst düzeyde görev yapan Ahmed El Assiri.

Öldürüldükten sonra Kaşıkçı'nın kıyafetleri ile İstanbul'da dolaşan Mustafa Medeni ile Kaşıkçı'nın bedenini parçalara ayırdığı öne sürülen otopsi uzmanı Salah El Tubaigy'de listede yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber