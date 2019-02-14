Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistinli ana siyasi örgütlerin temsilcileri ve Rus yetkililer arasında gerçekleştirilen temaslar kapsamında bulunduğu Moskova’da, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünde konuşma yaptı.

Filistin ve İsrail arasındaki krizle ilgili Ebu Merzuk, “Krizin çözümü için Gazze’nin statüsü konusunda tüm müzakerelerin durdurulması ve ABD’nin sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilmesi gerekiyor” diye konuştu.

"Kudüs, Filistin’in başkenti olarak tanınmalı"

Ebu Merzuk, Gazze ve Batı Şeria’nın ayrılmasının da reddedilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Kudüs’ün, Filistin’in başkenti olarak tanınarak Filistinli mültecilerin bölgeye geri dönme haklarının sağlanması gerekmektedir” dedi.

Gazze Şeridi’ne yönelik kuşatmanın da sona ermesinin önemini vurgulayan Ebu Merzuk, “Gazze ve Batı Şeria’nın tek başkan altında, birleşik bir yönetimle ulusal birlik haline getirilmesi de elzemdir” ifadelerini kullandı.

Moskova’da bulunan Filistinli yetkililerin, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

"Yüzyılın Anlaşması" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ya da planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği ifade edilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs’ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği de kaydediliyor.

Kaynak: AA