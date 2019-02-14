Meksika sınırındaki gümrük işlemleri sırasında çocuklarından ayrılan 8 göçmen aile, ABD hükümetinden tazminat talep etti.

Mağdur aileler, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçle mücadele tedbirleri çerçevesinde Meksika sınırını geçen göçmen ailelerin çocuklarını ebeveynlerinden ayırma politikası kapsamında çocuklarının alıkonulduğu gerekçesiyle, Federal Haksız Muamele Talepleri Yasası gereği, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesinden manevi tazminat talep etti.

Vedalaşmalarına dahi izin verilmemiş

Mağdur aileler başvuru dilekçesinde, çocukların ebeveynlerinden ayrılmasının hem aile bireylerinin temel haklarını ihlal ettiğini hem de çocukları travmatize ettiğini savundu.

Aileler, gümrük görevlilerinin kendilerine haber vermeden çocuklarını ellerinden aldıklarını, vedalaşmalarına dahi izin vermediklerini ve kendileriyle alay ettiklerini ileri sürdü.

"Hükümet siyasi bir hedefe ulaşmak adına çocuklara bilerek eziyet etti"

Ayırma işleminin küçükler üzerinde süregelen travmalara yol açtığına dikkat çekilen dilekçede, ailesinden ayrılan 7 yaşındaki kız çocuğunun annesi olmadan uyuyamadığı ve 6 yaşındaki erkek çocuğunun ise yemek yemekte zorlandığı belirtildi.

Federal hükümetin haksızlığa uğrayan ailelere tazminat ödenmesi gerektiğini savunan mağdur avukatı Stanton Jones, "Hükümet siyasi bir hedefe ulaşmak adına çocuklara bilerek eziyet etmiştir. Bu tutum çirkin ve ahlak dışı olmanın yanında haksız muamele kapsamındadır, dolayısıyla kanunlara göre tazminat talebine konu olabilir" dedi.

Trump yönetimi, Orta Amerikalı göçmenlerin ABD-Meksika sınır üzerinden düzensiz göçünü önlemek amacıyla benimsediği "sıfır tolerans" politikası kapsamında, 2 binden fazla göçmen çocuğu ailelerinden ayırmıştı.

Kaynak: AA