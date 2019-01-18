ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına bağlı Denetleme Dairesi Başkanlığının yayımladığı rapor, Washington yönetiminin, geçen yıl güneydoğu sınırında "sıfır tolerans" politikasını ilan etmesinden önce 2017'de göçmen akınında da çocukların ailelerinden ayrıldığını gözler önüne serdi.

Raporda, Trump yönetiminin sınırda ailelerinden ayrılan çocuklara ilişkin açıkladığı sayıya, öncesinde ailelerinden koparılan binlerce çocuğun dahil edilmemiş olabileceğine işaret edildi ve "Aileleri ya da koruyucularından ayrılan çocukların toplam sayısı ve şu anki sayı tam olarak bilinmiyor" ifadesine yer verildi.

Denetleme Dairesi Başkanlığının raporunda ayrıca, ABD Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Dana Sabraw'ın ailelerinden ayrılan çocukların yeniden velilerine teslim edilmesine yönelik haziran ayında yayımladığı tebligatına ilişkin, "Bu tebligat, 2017'de başlayan göçmen akını esnasında göçmenlik yetkililerinin ailelerinden ayırdığı tahmin edilen binlerce çocuk için geçerli değil" ifadesi kullanıldı.

Sabraw'ın tebligatı doğrultusunda alilerine teslim edilmedikleri varsayılan çocukların durumlarından endişe duyulduğu vurgulanan raporda, yetkililerin göçmen çocukları aileleriyle yeniden birleştirmeye yönelik çabalarına rağmen hala yeni vakaların olduğu da belirtildi.

ABD yönetiminde ailelerinden koparılan çocuklar

Dönemin ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions mart ayında yaptığı açıklamada ABD'nin artık yasa dışı göçmenlere karşı "sıfır tolerans" politikasını güdeceğini ve bundan taviz vermeyeceğini ilan etmişti.

Trump yönetiminin kurduğu göçmenlik merkezlerinde birkaç hafta içinde 2 binden fazla çocuk ailelerinden ayrılmıştı. Trump, geçen ay başkanlık kararnamesiyle ailelerin ayrılmasına son vererek ebeveynlerle çocukların yeniden birleştirilmesi ve aynı yerde tutulması talimatını vermişti.

ABD Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Dana Sabraw, haziran ayında yayımladığı ulusal tebligatta, 14 yaşından küçük çocukların 14 gün içinde, 14 yaşından büyük ve 18 yaşından küçüklerin ise 30 gün içinde velilerine iade edilmesini talep etmişti.

Kaynak: AA