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ABD'de gözaltına alınan göçmen çocukların sayısında rekor artış

ABD'de gözaltına alınan göçmen çocukların sayısının geçen yılın mayıs ayına göre 5 kattan fazla arttığı ortaya çıktı.

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ABDde gözaltına alınan göçmen çocukların sayısında rekor artış

New York Times gazetesinin, ABD Sağlık ve İnsani İşler Bakanlığından alınan bilgilere dayandırdığı haberine göre, ABD'ye yasa dışı yollardan girdikten sonra ailelerinden ayrılan çocukların sayısında gelen tepkiler nedeniyle azalma görülse de sınırda tutuklanan göçmen çocukların sayısı bugüne kadar görülmemiş bir şekilde arttı.

Göçmen çocukların sayısı 12 bin 800'e ulaştı

ABD genelindeki göçmen çocuk gözaltı merkezlerinde geçen yıl mayıs ayında 2 bin 400 çocuk bulunuyordu. Bu sayı şu anda 12 bin 800'e ulaştı.

Gözaltına alınan çocukların sayısında artış gözlenirken, ailelerine ya da sponsorlara teslim edilen çocukların sayısı aynı şekilde artış göstermedi.

Gözaltındakilerin çoğunluğunun ABD sınırını yalnız geçen çocuklar olduğu, bazılarının ise Orta Amerika ülkelerinden gelen ergenler olduğu belirtildi.

Gözaltı merkezlerinin doluluk oranı yüzde 90'a yükseldi 

Ülke genelinde gözaltına alınan çocukların kaldığı 100'den fazla merkezin doluluğu da geçen yıl yüzde 30 iken şu anda yüzde 90'a yükseldi.

Yetkililer, ABD'ye olabilecek yeni bir göç dalgası durumunda merkezlerin kapasitesinin dolacağı uyarısında bulundu.

Haberde, tutuklu göçmen çocukların sayısındaki bu sayının artmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarının da etkili olduğu vurgulandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: abd, göçmen, göçmen çocuk
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