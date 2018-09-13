Kolombiya, Venezuelalılar konusunda uluslararası iş birliği arıyor

Kolombiya, ülkelerindeki siyasi ve ekonomik belirsizliklerden dolayı göç eden Venezuelalılar konusunda bölgesel ve uluslararası iş birliği aramaya devam ediyor.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro'nun ülkesine bu hususta yaptığı ziyaret öncesi katıldığı Caracol Radio'daki programında, Kolombiya'daki Venezuelalılar konusunda açıklamalarda bulundu.

"Kolombiya, Venezuela'dan gelen göçü tek başına omuzlamaya hazır değil"

Ülkesinin, Venezuela'dan gelen göç dalgasını tek başına omuzlamaya hazır olmadığını söyleyen Trujillo, "Kolombiya bu duruma tek başına dayanamaz. Bizler Venezuelalıları ağırlamak için çok büyük bir çaba harcamaktayız ve buna da devam edeceğiz fakat kriz, bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir büyüklüğe sahip." dedi.

Trujillo, bu krizle başa çıkılabilmesi için çok taraflı bir uluslararası fon oluşturulması ve Birleşmiş Milletler'in (BM) bir kişiyi yetkilendirmesi gerektiğini belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de ülkesinin OAS Daimi Temsilciliğine getirdiği Alejandro Ordonez'in yemin töreninde bu konuyla ilgili değerlendirme yaptı.

"Krizle ilgili Amerikan Devletleri Örgütü liderlik yapmalı"

Duque, Venezuelalı göçünün tüm Latin Amerika'da yaşandığını ve bu krizle ilgili tartışmada OAS'nin liderlik yapması gerektiğini vurguladı.

Devlet Başkanı Duque ile ülkenin kuzeyindeki Cartagena kentinde bir araya gelmesi beklenen OAS Genel Sekreteri Almagro'nun ayrıca Dışişleri Bakanı Trujillo ile sınır bölgesine bir ziyaret gerçekleştireceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

