1991 yılında Sudanlı mülteciler için kurulan ancak yıllar içinde farklı ülkelerden yüz binden fazla mülteciye ev sahipliği yapan Kakuma'da, tıbbi destek eksikliği insanların hayatını tehdit ediyor.

Bu yıl, salgınlar ve diğer hastalıklar nedeniyle bölgede en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı ve Türk yardım grubu Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) ortak projesi olarak düzenlenen sağlık haftasında, kamptaki insanların çok ihtiyaç duyduğu tıbbi yardımları sağlandı.

Gönüllü Türk doktorlar harekete geçti

Türkiye'den yaklaşık 21 doktor ve 9 sağlık çalışanı, pediatrik cerrahi, jinekolojik tedavi ve diş bakımı gibi hizmetler sunmak için 13 yerel doktorla ve Kakuma mülteci kampındaki mültecilerle biraraya geldi.

Ameliyatları yapabilmek için 45 derece sıcaklıkta uzun mesafeler yürüyen doktorlar, gerçekleştirilen ameliyatların 15 bin ile 20 bin dolar arasında olduğunu söyledi.

Bir günde 60'tan fazla ameliyat yapıldı

TİKA ve Türk sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen yedi günlük cerrahi kampta hastalar göz enfeksiyonlarına karşı kontrol edildi.

Yeryüzü Doktorları'ndan Dr. Ahmet Çevik, yalnızca pazartesi günü 60'dan fazla hayat kurtaran ameliyat yaptıklarını açıkladı.

Çevik, "Bu insanların çoğu, çok kötü bir durumdaydı ve gerçekten ihtiyacı olan bu insanlara hizmetlerimi ücretsiz olarak sunmaktan mutluyum. Burada yaşamları değiştirdik" dedi.

UNHCR'dan mülteciler konusunda destek talebi

TİKA Nairobi Ofisi Koordinatörü Emre Yüksek, "Mülteciler konusundaki tecrüblerimizi dünyanın dört bir yanında paydaşlarımızla paylaşıyoruz." dedi.

Sağlığın en temel insani haklardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Yüksel, "Kenyanın 2030 Vizyon programında dört başlıktan biri olan vatandaşlarına ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunma politikaları kapsamında, TİKA Nairobi ofisi olarak geçen yıl insan merkezli, kapsamlı ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmak için dört adet sağlık kampı gerçekleştirdik. Başarılı geçen bu dört sağlık kapmızın ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Ajansı kendilerinin yönetimindeki dünyanın en büyük mülteci kamplarından biri olan Kakuma'da da bu sağlık kampını gerçekleştirmek için talepte bulundular. Bizde bu konuda Türkiye olarak ülkemizde 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapmanın vermiş olduğu tecrübeyi bu sağlık kampıyla hem Kakuma'lı mültecilere hem de Turkana bölgesindeki Kenyalılara sunmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT World / Ömer Kablan