Lübnan Başbakanı Saad Hariri, başkent Beyrut'a gelen Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Rişk başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Hamas'ın Lübnan temsilcisi Ali Bereke ve Hamas'ın Lübnan'daki siyasi sorumlusu Ahmed Abdulhadi'nin de aralarında bulunduğu heyetle gerçekleştirilen görüşmede, Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Hasan Muneymine de hazır bulundu.

"Bu adım 'Yüzyılın Anlaşması'na hizmet edecektir"

Rişk, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Hariri'ye Filistin'in durumu, son zamanlarda yaşanan talihsiz gelişmeler, Hamas ile Fetih hareketleri arasındaki son gerginlik, Batı Şeria'daki tırmanış, Filistin meclisinin feshi ve Filistin yönetiminin Refah Sınır Kapısı'ndan çekilmesine ilişkin bilgi verdiklerini aktardı.

Filistin yönetiminin, memurlarını Refah Sınır Kapısı'ndan çekmesine ilişkin Rişk, "Bu adımlar, Filistin mevcut durumuna katkı sağlamaz. Bunlar, uzlaşıya aykırıdır, Mısır'ın uzlaşı çabalarıyla ters düşmektedir. Bu adım, Gazze'yi tecrit edecek bir adımdır ve bu da Hamas'ın ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın karşı çıktığı 'Yüzyılın Anlaşması'na hizmet edecektir." dedi.

Hamas'ın uzlaşı çalışmalarını yürüten Mısır'daki kardeşlerine gerekli esnekliği gösterdiğini söyleyen Rişk, ABD yönetiminin, İsrail'in tarafını tuttuğunu ve İsrail'de şiddetini artıran radikal Siyonist hükümetin iktidarda olduğu bir dönemde uzlaşının sağlanmasını istediklerini vurguladı.

Filistin yönetimi, pazartesi sabahından itibaren Refah Sınır Kapısı'nda çalışan memurlarını çekmiş ve Hamas'ı, memurların çalışmasını engellemekle suçlamıştı.

"Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ya da planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği de ifade ediliyor.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, pazar günü yaptığı açıklamada, şubat ayında açıklanacağı belirtilen söz konusu planın ertelendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA