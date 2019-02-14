Rejim güçleri Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Han Şeyhun ilçesi, Cercenaz ve Tuh beldesi ile Ferce ve Temaniye köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçeleri ile kırsallarına topçu saldırısı düzenledi.

Rejim güçlerinin Han Şeyhun ilçesine düzenlediği 30'dan fazla top ve roket saldırısında 3 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, hedef alınan yerleşim yerlerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

"Esed rejimi barbarca saldırılar düzenliyor"

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Esed rejimi söz konusu bölgelere barbarca saldırılar düzenlemektedir. Saldırılarda 3 yaralı var. Saldırılar halen devam ediyor" dedi.

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yıl başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında 45 sivil hayatını kaybetti, 200’den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Kaynak: AA