Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile yapacağı görüşmeden önce düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye’deki ihtilafın 8 yıldır devam ettiğini söyleyerek 400 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, milyonlarcasının yurdundan edildiğini kaydetti.

Suriye'de tüm grupların çıkarlarını hesaba katan sürdürülebilir, kalıcı bir barışın siyasi süreçle sağlanabileceğini belirten Maas, "Hepimiz Suriye’nin mümkün olduğu kadar hızlı istikrara kavuşmasını istiyoruz" dedi.

Maas, Almanya'nın Suriye için yeni bir anayasa oluşturma çabalarını desteklediğini belirtti.

Suriye’de kalıcı ateşkese ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Maas, İdlib’deki mutabakatın bunun bir parçası olduğunu ancak ülke genelinde silahların susması gerektiğini dile getirdi.

"Çok fazla kişi ağır şartlar altında tutuklu"

BM Temsilcisi Pedersen de Suriye’de 8 yıldır acı çekildiğinin altını çizerek, "Çok fazla kişi hayatını kaybetti. Çok fazla kişi kayıp. Çok fazla kişi ağır şartlar altında tutuklu tutuluyor" diye konuştu.

Suriye’de halk grupları arasında güvenin inşa edilmesine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Pedersen, "Siyasi sürecin yanında toplumsal ilerlemenin de sağlanması lazım. Buradaki anahtar anayasa komitesiyle başlamak. Bunun Suriye’de siyasi süreç için bir anahtar olmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pedersen, çözülecek konular arasında ateşkes konusu, İdlib ve ülkenin kuzeydoğusundaki durumu da gösterdi.

Kaynak: AA