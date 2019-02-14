İran Ekonomi Bakanlığı, takas sistemiyle çalışacak yeni şirketler kurulmasını öngören yeni bir plan hazırladı.

ABD'nin İran ekonomisini hedef alan yaptırımlarını aşmak için tasarlanan plan, uluslararası ticarette para transferi yapılmadan takas sistemiyle çalışacak şirketlerin kurulmasını öngörüyor.

Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığının yanı sıra Dışişleri Bakanlığının da yabancı ülkelerdeki şirketlere gerekli kolaylığı sağlamak üzere görevlendirildiği belirtildi.

"İran ABD yaptırımları nedeniyle bu sisteme yöneldi"

Konuyla ilgili İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e konuşan İran İhracat Konfederasyonu Başkanı Muhammed Lahuti, ticarette takas sisteminin istisnai durumlarda ülkeler arasında kullanılan bir yöntem olduğunu hatırlatarak, "ABD yaptırımları nedeniyle İran yabancı ülkelerle ticarette takas sistemine yöneldi" dedi.

Yöntemin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla hazırlandığını aktaran Lahuti, takas sistemiyle çalışacak şirketlerin Merkez Bankasının garantisi altında olması gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin İran yaptırımları

ABD, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırım paketlerini aşamalı olarak devreye sokmuştu. Washington, yaptırımlarla İran'ın dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken İran Merkez Bankasını da ambargo kapsamına almıştı.

İran'ı anlaşmada tutmak isteyen E3 şeklinde isimlendirilen Almanya, Fransa, İngiltere'nin dışişleri bakanları, 31 Ocak'ta İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için Avrupa Birliği'nin (AB) de desteklediği INSTEX adlı yeni ödeme mekanizması kurmuştu.

Mali mekanizmanın kapsamı, İranlı yetkililerin beklentilerinin uzağında yalnızca sağlık ve gıda sektörüyle sınırlı tutulmuştu.

Kaynak: AA