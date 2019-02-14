ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran yönetimi için sert değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında, İran yönetimine atfen, "40 yıllık yolsuzluk, baskı ve terör. İran'daki rejim sadece 40 yıllık bir başarısızlık üretti. İran halkı daha parlak bir geleceği hak ediyor." ifadesini kullandı.

Bolton'dan açık tehdit

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Beyaz Saray'ın Twitter hesabından paylaşılan video mesajında İran yönetimini açıktan tehdit etti.

İran'ın kendi halkını ve bölgesindeki ülkeleri "terörize" ettiğini savunan Bolton, "İran, kürenin her yerindeki insanların gözünü korkutmak için hala nükleer silahlar elde etme peşinde." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 1 dakikalık videoda İran'ın Suriye, Irak, Yemen ve Orta Doğu'da "uluslararası terörizmin ana finansörü olmayı sürdürdüğünü" iddia eden Bolton, Tahran'ın amaçlarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bolton, "Belki de en kötüsü İran halkı ciddi sıkıntı çekiyor, işsizlik oranı rekor seviyelerde, enflasyon tüm zamanların en üst seviyesinde ve İran yerel parası yerlerde sürünüyor. Bundan sonra kutlayacak çok fazla yıl dönümünüzün kaldığını sanmıyorum." ifadesini kullandı.

İran karşıtı şahin görüşleriyle bilinen Bolton, önceki mesajlarında da açık bir şekilde İran yönetimini tehdit etmiş ve bu ülkeye karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ülkesini geri çekmiş ve İran'a yönelik çok sayıda ekonomik yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: AA