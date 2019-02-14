KKTC Başbakanlığı, İstanbul'da helikopter kazasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"İstanbul Çekmeköy’de helikopter düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta aileleri olmak üzere tüm Türkiye'nin başı sağ olsun."

KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay da elim kaza sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletinin acılarını paylaşır, bir daha böyle acı olaylar yaşatmamasını Cenabıhak’tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA