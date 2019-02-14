İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopter bilinmeyen bir sebeple düştü, kazada 4 asker şehit oldu.

Siyasiler, şehit askerler için arka arkaya taziye mesajları yayımladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım mesajında, " Ordumuzun gözbebeği kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarına ve kahramanlarımızın kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'da paylaştığı mesajında "şehitlerimizin bölgedeki vatandaşlarımızı korumak için son anda gösterdikleri kahramanlığı unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Çekmeköy’de meydana gelen elim helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlik mertebesine ulaşan ruhları şad olsun. Hepimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çekmeköy'de düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve silah arkadaşlarına sabırlar dilerim. Başımız sağolsun." mesajını paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "İstanbul’daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstanbul Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun." paylaşımını yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'da "İstanbul’da elim bir helikopter kazası sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere tüm milletimizin başı sağolsun." açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İstanbul'daki helikopter kazasına ilişkin, "İstanbul'da askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan, "İstanbul Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sebebiyle şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın zarar görmemesi için büyük gayret gösteren kahraman şehitlerimizi asla unutmayacağız. Başımız sağolsun." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kazaya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"İstanbul Çekmeköy'deki helikopter kazasında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Çekmeköy’de düşen helikopterde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, "İstanbul’da düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İstanbul’da düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, sosyal medyadan kazaya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"İstanbul Çekmeköy’de helikopter düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere milletimizin başı sağolsun."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklindeki mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin." açıklamasını yaptı.

Kaynak: TRT Haber