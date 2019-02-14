Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan İstanbul Çekmeköy'de düşen ve 4 askerin hayatını kaybettiği kazayla ilgili mesaj paylaştı.
Oktay, mesajında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da düşen helikopterle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan İstanbul Çekmeköy'de düşen ve 4 askerin hayatını kaybettiği kazayla ilgili mesaj paylaştı.
Oktay, mesajında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: TRT Haber