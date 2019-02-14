Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çekmeköy'de meydana gelen kazayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
İstanbul Çekmeköy’de içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 11 Şubat 2019
Başta aileleri olmak üzere milletimizin başı sağolsun.
Şehitlerimizin bölgedeki vatandaşlarımızı korumak için son anda gösterdikleri kahramanlığı unutmayacağız
Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Çekmeköy’de içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin bölgedeki vatandaşlarımızı korumak için son anda gösterdikleri kahramanlığı unutmayacağız."
Kaynak: TRT Haber