Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çekmeköy'de meydana gelen kazayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

İstanbul Çekmeköy’de içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Başta aileleri olmak üzere milletimizin başı sağolsun.

Şehitlerimizin bölgedeki vatandaşlarımızı korumak için son anda gösterdikleri kahramanlığı unutmayacağız — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 11 Şubat 2019

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Çekmeköy’de içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin bölgedeki vatandaşlarımızı korumak için son anda gösterdikleri kahramanlığı unutmayacağız."

Kaynak: TRT Haber