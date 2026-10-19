Açık 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.10.2026 18:47

Ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza

İstanbul Zeytinburnu'nda ambulansa yol vermediği belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı.

Ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde bir sürücünün ambulansa yol vermediğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Aracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü M.T. ekiplerce yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek" maddesi uyarınca 46 bin lira idari para cezası uygulandı. M.T'nin kullandığı araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem yapılan sürücü, dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Ambulans İstanbul
Sıradaki Haber
Bodrum'da gıda güvenliği denetimleri: 8 işletmeye kapatma cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Gençlik ve Spor Bakanlığından dolandırıcılığa karşı uyarı
18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Genel Başkanı'nı kabul etti
17:55
Dijital Üniversite Platformu başvuruları için yarın son gün
17:35
Bodrum'da gıda güvenliği denetimleri: 8 işletmeye kapatma cezası
17:44
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Çelik emekliliğini sundu
17:30
SPK Başkanı Sütçü istifasını sundu
İzmir'de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı
İzmir'de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı
FOTO FOKUS
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ