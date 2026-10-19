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Türkiye
AA 19.10.2026 16:04

Gaziantep'in tescilli yöresel ürün sayısı 112'ye ulaştı

UNESCO'nun Gastronomi alanındaki Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te sakız helvası, avrat salatası ve diş hediğinin tescillenmesiyle coğrafi işaret belgeli ürün sayısı 112'ye ulaştı.

Gaziantep'in tescilli yöresel ürün sayısı 112'ye ulaştı

Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sakız helvası, avrat salatası ve diş hediği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Bu ürünlerin eklenmesiyle kentteki tescilli ürün sayısı 112'ye ulaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gastronomi alanında öne çıkan kentte, geleneksel üretim yöntemlerinin korunması, yöresel ürünlerin uluslararası pazarlarda tanınırlığının artırılması ve yerel ekonomiye daha fazla katma değer sağlanması amaçlanıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda Oğuzeli nar ekşisi, Antep muskası, Antep bulguru, Nizip nanesi ve Nizip mızar havucu için coğrafi işaret tescil süreçleri devam ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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