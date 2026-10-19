Gaziantep'in tescilli yöresel ürün sayısı 112'ye ulaştı

Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sakız helvası, avrat salatası ve diş hediği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Bu ürünlerin eklenmesiyle kentteki tescilli ürün sayısı 112'ye ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Gastronomi alanında öne çıkan kentte, geleneksel üretim yöntemlerinin korunması, yöresel ürünlerin uluslararası pazarlarda tanınırlığının artırılması ve yerel ekonomiye daha fazla katma değer sağlanması amaçlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda Oğuzeli nar ekşisi, Antep muskası, Antep bulguru, Nizip nanesi ve Nizip mızar havucu için coğrafi işaret tescil süreçleri devam ediyor.