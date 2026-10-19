Sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinde seyredecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde cuma gününe kadar yağış beklenmediğini belirten Macit, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Sivas çevrelerinde, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini söyledi.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olması beklenirken, batı kesimlerde hava sıcaklıkları artacak, ülke genelinde ise sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Macit, sabah saatlerinde özellikle iç ve batı kesimlerinde sis ve pus görülebileceğine dikkati çekerek, sürücüleri ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak?

İstanbul'da etkili olan yağışların sona erdiğini belirten Macit, kentte cuma gününe kadar yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıkların ise 20 ila 22 derece arasında olacağını söyledi.

Ankara'da da hafta boyunca yağış beklenmediğini aktaran Macit, başkentte az bulutlu havanın hakim olacağını, sıcaklıkların 18 ila 19 derece civarında seyredeceğini dile getirdi.

Abdullah Macit, İzmir'de ise az bulutlu ve açık bir hava beklendiğini, sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında seyredeceğini sözlerine ekledi.