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Türkiye
AA 19.10.2026 13:47

İstanbul Valisi Gül: 3 bin ev ve iş yeri zarar gördü

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin, "Kabaca 3 bin ev ve iş yerinin ciddi anlamda zarar gördüğünü tespit ettik ve bunların zarar ziyanları da bugün itibarıyla ödenmeye başlanacak." dedi.

İstanbul Valisi Gül: 3 bin ev ve iş yeri zarar gördü

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki sel ve su baskınlarının en çok etkilediği bölgelerden biri olan Sarıyer Ayazağa'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şile'de yağışların çok fazla etki gösterdiğini, birçok ev ve iş yerini su bastığını aktaran Gül, herhangi bir can kaybının olmadığını anlattı.

Gül, ilçede suların çekilmeye başladığını, ekiplerin hem suların tahliyesini takip ettiklerini hem de su çekilen yerlerdeki zararların tespitini yaptıklarını, Ayazağa'daki yıkımların ise tamamlandığını dile getirerek, "Ayazağa'da her gördüğümüz yeri yıkmıyoruz, yıkmayacağız. Bunu mantığı şu, İstanbul'un her tarafında olduğu gibi burada da derenin bir yatağı var. Dolayısıyla derenin yatağının neresi olduğu teknik olarak belli. Bunun dışında da dereler ıslah, rehabilite ediliyor. Bununla ilgili çalışma yapılıyor. Bu da teknik bir çalışma. O derenin yatağı neredeyse, ıslah nerede yapılacaksa, proje nereyi kapsıyorsa ve orada bir işgal ya da yıkılması gereken bir bina varsa bunun yıkılması sağlanıyor." diye konuştu.

Bölgedeki zarar tespitlerinin tamamlandığına dikkati çeken Gül, "Zarar tespiti yapılmayan, müracaat etmeyen hemşerilerimiz de meydanda bulunan AFAD koordinasyon tırına müracaat ettiklerinde arkadaşlarımız gidip yerinde tespit ediyorlar. Tarımsal zararların tamamını tespit ettik. Yaklaşık 60 milyon liralık bir zarar var. Bazıları küçükbaş hayvan, bazıları sera ve benzeri. Onların teslimine başlandı. Bu hafta içerisinde tamamı da hemşerilerimize teslim edilmiş olacak. Başta burada yıkılan binalar dükkanlar olmak üzere, iş yerleri ve evlerin zarar ziyanlarında da bugünden itibaren ödemelere başlayacağız." diye konuştu.

Vali Gül, Gebze'de kaza geçirip Pendik'e kadar sürüklenen iki vatandaşa da ulaşıldığını, olaya ilişkin aranan bir hemşehrilerinin kaldığını söyledi.

"19 bin 300 civarında ihbarın olduğu bir afet yaşadık"

Selin ardından 19 bin 300 ihbar geldiğine işaret eden Gül, şöyle devam etti:

"Her bir ihbarı arkadaşlarımız giderek yerinde tespit ediyor. Bu ihbarların bazıları evin çatısının akması, bazıları bodrum kat ya da kotu düşük olan yerlerde eşyaların tamamının ziyan olması şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Birbirinden farklı sıkıntıları olan ama 19 bin 300 civarında ihbarın olduğu bir afet yaşadık. Zarar ziyanı olan ev olarak 2 bin civarında ciddi anlamda zarar gören hemşerimiz var.

Onların zararları, ziyanları verilmeye başlandı. Daha küçük zararı olup cuma günü ödediğimiz 5 bin 200 hemşehrimizin onar bin liralık paraları vardı. Buna ilaveten bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin 500 hemşerimize daha onar bin lira parayı yatıracağız. Kabaca 3 bin ev ve iş yerinin ciddi anlamda zarar gördüğünü tespit ettik ve bunların zarar ziyanları da bugün itibarıyla ödenmeye başlanacak."

Dükkanlardaki eşyanın önemli bir kısmının zaten sular altında kaldığını, buradakilerin kiracı olduğunu belirten Gül, vatandaşların mağdur olmamalarını sağlayacaklarını kaydetti.

Öte yandan Vali Gül, "Dün İstanbul Kongre Merkezi'nde bir konser düzenlenmişti ve 3 kişi fenalaşmıştı, 2 kişi hayatını kaybetti. Bir bilgi var mıdır, neden kaynaklandı?" sorusuna, "Konu konserle ilgili değil. Konsere giden 3 hemşerimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar Adli Tıp raporlarında tespit edildi. Dolayısıyla uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldi. Konser ya da konserde yenilen, içilen ürünlerle ilgili bir problem yok. Tarım Müdürlüğümüz numuneleri aldı. Ayrıca da ölüm ve yaralama olduğu için de adli süreç devam ediyor." cevabını verdi.

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