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Türkiye
AA 19.10.2026 14:18

Selden zarar gören hanelere 10 bin lira nakdi destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Sakarya'da sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla hane başına 10 bin lira nakdi destek verilecek. Destekler, kaymakamlıklar koordinasyonunda dağıtılacak.

Selden zarar gören hanelere 10 bin lira nakdi destek

Sakarya Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kentte meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla nakdi destek aktarımı yapıldığını açıkladı.

Bu kapsamda selden zarar gören her bir haneye 10 bin lira nakdi destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçelerimizde ilgili kurumlarımız tarafından tespit edilen hanelere yönelik destek ödeneklerinin aktarımı gerçekleştirilmiş olup, ödemeler ilçe kaymakamlıklarımız koordinasyonunda mağdur vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Öte yandan, sahadaki tespit ve inceleme çalışmalarımız devam etmekte olup, selden etkilendiği belirlenen diğer hanelere yönelik nakdi destek ödemeleri de sürdürülecektir. Sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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Sakarya Sel
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