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Türkiye
AA 19.10.2026 17:35

Bodrum'da gıda güvenliği denetimleri: 8 işletmeye kapatma cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen 8 işletmeye 3'er gün kapatma cezası uygulandı.

Bodrum'da gıda güvenliği denetimleri: 8 işletmeye kapatma cezası
[AA (Arşiv)]

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerce son bir ayda yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen 5 market ve 3 restoranın faaliyeti 3 gün süreyle durduruldu. Mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında idari işlem yapıldı.

Zabıta ekipleri tarafından 2026 yılı içerisinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen işletmelere yönelik 165 işlemde 607 bin 784 lira, genel temizlik ve hijyen kurallarına uymayanlara yönelik ise 203 işlemde 740 bin 447 lira idari para cezası kesildi.

Böylece yıl genelinde gerçekleştirilen 368 işlem kapsamındaki idari para cezası tutarı 1 milyon 348 bin 231 liraya ulaştı.

Belediye ekiplerinin market, restoran ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerine devam edeceği bildirildi.

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