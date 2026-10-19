Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi yine ihlal ederek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdü.

Sağlık kaynakları, Gazze kentinin doğusundaki Derac mahallesinde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlenen İsrail saldırısında 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Aynı kaynaklar, Derac mahallesinde Et-Tabiin Okulu yakınlarındaki bir diğer saldırıda da 3 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

Filistinli yerel sağlık kaynaklarına göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne saldırı düzenlendi.

Sivillerin bulunduğu bölgenin hedef alınması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusunun yine Han Yunus'un Kayzan Ebu Reşvan bölgesine düzenlediği saldırıda ise 2 Filistinli genç hayatını kaybetti. Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin 17 yaşındaki Zuheyr Zarab olduğu kaydedildi.

AA'nın yerel sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'e ait İHA'nın Cibaliya'daki Ebu Hüseyin okulları çevresinde düzenlediği saldırı sonucunda 2 Filistinli yaralandı.

İsrail'e ait İHA ile Han Yunus'un Mevasi Bölgesinde yer alan Cadde 5 Bölgesinde düzenlenen saldırıda ise çok sayıda Filistinlinin yaralandığı ve bir kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Öte yandan, geçen ay Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde yaralıları kurtarmaya giderken İsrail savaş uçaklarının bölgeyi yeniden hedef alması sonucu ağır yaralanan bir sivil savunma görevlisinin de bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gazze Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İsrail saldırılarının başından bu yana insani hizmetlerde bulunan gönüllü bir çalışanın "görevini yerine getirmek üzere giderken şehit olduğunu" duyurarak, taziye açıklaması yayımladı.

İsrail ordusunun daha önce Nehr el-Badir Mülteci Kampı'na doğru ateş açması sonucu 1 kişi yaralanmıştı.