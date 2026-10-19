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Dünya
AA 19.10.2026 18:17

Pakistan'dan Suudi Arabistan'a "gereken her türlü desteği sağlama" mesajı

Pakistan ordusu, Yemen’deki Husilerin saldırıları karşısında Suudi Arabistan’ı savunmak için "gereken her türlü desteği sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini" bildirdi.

Pakistan'dan Suudi Arabistan'a "gereken her türlü desteği sağlama" mesajı

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, "Independent Arabia" platformuna röportaj verdi.

Suudi Arabistan’ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin "Pakistan için en üst düzeyde öneme sahip" olduğunu kaydeden Chaudhry, kutsal mekanların güvenliği konusunda "herhangi bir amaya ya da fakata yer olamayacağını" bildirdi.

Chaudry, "Bu durum tartışmaya kapalı ve Pakistan açısından kesin bir konudur. (Husilerin saldırılarına karşı) Bu amaçla gereken her türlü destek sağlanmakta ve sağlanmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Husilerin saldırılarının sürmesi durumunda Pakistan’ın desteğinin "yalnızca savunma amaçlı kalıp kalmayacağına" ilişkin soru üzerine Chaudry, ittifakın "hiçbir saldırgan niyet taşımadığını, tamamen savunma odaklı olduğunu" vurguladı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

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