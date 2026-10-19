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Dünya
AA 19.10.2026 16:20

Rapor: İngiltere, ekonomik refahı ve güvenliği için AB'ye yeniden üye olmalı

İngiliz düşünce kuruluşu Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü (IPPR), İngiltere'nin ekonomik refahını, güvenliğini ve demokrasisini koruyabilmesi için Avrupa Birliği'ne yeniden katılmayı orta vadeli hedef olarak belirlemesi gerektiğini bildirdi.

Rapor: İngiltere, ekonomik refahı ve güvenliği için AB'ye yeniden üye olmalı

IPPR'nin İngiltere-AB ilişkilerinin geleceği hakkında yayımladığı raporda, Rusya'nın artan saldırganlığı, ABD'nin öngörülemez politikaları ve Çin'in ekonomik baskıları karşısında İngiltere'nin tek başına hareket etme kapasitesinin sınırlı kaldığı belirtildi.

Dünyanın giderek büyük ekonomik ve güvenlik blokları etrafında şekillendiğine işaret edilen raporda, İngiltere hükümetinin AB ile ilişkileri güçlendirmek için yalnızca ticaret ve düzenlemelere ilişkin anlaşmalarla yetinmemesi gerektiği savunuldu.

Raporda, hükümete AB üyeliği için kamuoyu desteği oluşturmaya yönelik çalışmalar başlatma çağrısında bulunuldu.

Ayrıca raporda, İngiltere'nin AB ile Avrupa Savunma İttifakı oluşturması, ortak sanayi politikaları geliştirmesi ve siyasi destek sağlandığında yeni bir referandum ya da seçim programında açık bir taahhüt yoluyla üyelik için yetki alması önerildi.

"Avrupa ile ilişkiler açısından en iyi seçenek AB üyeliği"

IPPR İcra Direktörü Harry Quilter-Pinner, İngiltere'nin Brexit sonrası stratejisini üzerine kurduğu dünyanın artık var olmadığını belirterek, "Hükümet, Avrupa ile ilişkileri onarmada önemli ilerleme kaydetti, ancak bir dizi münferit anlaşma yeterli olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Quilter-Pinner, İngiltere'nin Avrupa ile ilişkileri açısından en iyi seçeneğin AB üyeliği olduğunu savunarak, bunun hemen yeni bir referandumun düzenlenmesi anlamına gelmediğini, ancak üyeliğe yönelik siyasi desteğin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

IPPR Direktör Yardımcısı Laura Chappell de "Brexit hakkında konuşmayı bırakıp tamamen geleceğe odaklanmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Araştırmaya göre, İngilizlerin yüzde 52'si AB'ye yeniden üyeliği destekliyor

IPPR ve kamuoyu araştırma kuruluşu Persuasion UK işbirliğiyle yapılan kamuoyu araştırması, katılımcıların yüzde 52'sinin İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmasını desteklediğini, yüzde 29'unun ise buna karşı çıktığını ortaya koydu.

Kararsızlar ve oy kullanmayacağını belirtenler dışarıda bırakıldığında, AB üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 64'e ulaştı.

İktidardaki İşçi Partisinden aşırı sağcı Reform UK Partisine geçmeyi düşünen seçmenlerin de yüzde 54'ü AB üyeliğini desteklerken, yüzde 36'sı karşı çıktı.

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