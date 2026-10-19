Yemen’de füze saldırısı: 53 ölü, 200 yaralı

Şebve Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre Husiler, vilayette yeni göreve alınan iç güvenlik personelinin eğitim gördüğü Şehit Ahmed es-Süleymani Eğitim Merkezi'ni hedef aldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 53 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberinde de Husilerin, ülkenin farklı vilayetlerinden gelen yeni güvenlik personelinin eğitim sırasındaki toplanma alanını hedef aldığı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Alimi'den BM'ye Husilerin terör örgütü ilan edilmesi çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Husilerin "terör örgütü" olarak sınıflandırılması için BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla uluslararası girişim başlatılmasını istedi.

Alimi, Şebve Valisi Avad Muhammed bin el-Vezir ile görüşmesinde de saldırının kaynaklarına karşılık verilmesi, yaralıların tedavi edilmesi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlanması talimatını verdi.

Üç balistik füze ile saldırı düzenlendi

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Husilerin Şebve'de güvenlik ve polis birimlerine bağlı personelin eğitim aldığı merkezi üç balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Nezili, Husilerin ülkenin tüm vilayetlerinde Yemenlileri öldürmeyi kasıtlı olarak sürdürdüğünü aktardı.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.

Temmuz ayında başlayan çatışma, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin sağladığı görece sakinliğin ardından yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan biri oldu.

Eylülde çatışmaların şiddeti artarken Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde stratejik öneme sahip El-Maha (Moha) kenti dahil bazı önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi ve Babulmendeb Boğazı'na bakan Meyyun Adası'na kadar ilerledi.Yemen'in Şebve Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre Husilerin, eğitim merkezine balistik füzelerle düzenlediği saldırıda iç güvenlik güçlerinden en az 53 kişi öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı