Gazze'de enkaz altından çıkarılan 75 Filistinlinin cenazesi defnedildi

Gazze'de, işgalci İsrail ordusunun soykırım saldırılarının ilk aylarında yıktığı evlerin enkazı altından cesetleri çıkarılan 75 Filistinli için pazar günü cenaze töreni düzenlendi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Tören, Gazze kentindeki Daraj Spor Kulübü önünde başladı. Filistinlilerin naaşları, daha sonra Şeyh Rıdvan Mezarlığı'nda defnedildi.

Filistin bayraklarına sarılan naaşlar, yakınlarının son kez vedalaşabilmesi için cumartesi akşamı tören alanına getirildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Medya Direktörü Abdullah el-Mecdılavi, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, naaşların son haftalarda Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Daraj Mahallesi'nde yıkılan çok sayıda evin enkazından çıkarıldığını belirtti.

Mecdılavi, savaşın ilk aylarında evlerde yaşayan sivillerin içeride bulunduğu sırada binaların bombalandığını söyledi. Hayatını kaybedenlerin, söz konusu evlere sığınan yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere yaklaşık 20 Filistinli aileye mensup olduğunu kaydetti.

Enkaz altındaki cenazeleri çıkarma çalışmalarının, ekipman ve ağır iş makinelerinin yetersizliği nedeniyle ciddi güçlüklerle sürdüğünü belirten Mecdılavi, operasyonların Sivil Savunma Müdürlüğünün enkaz altında kalan Filistinlilerin naaşlarını çıkarma projesinin ikinci aşaması kapsamında yürütüldüğünü ifade etti. Projenin ikinci aşaması 19 Temmuz'da başlatıldı.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, söz konusu aşamada Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde yıkılan 147 evde arama yapılacağını açıklamıştı. Bu bölgelerde enkaz altında yaklaşık 1.072 kişinin naaşının bulunduğu tahmin ediliyor.

Kasım 2025'te başlatılan ilk aşamada ise enkaz altında kaldığı düşünülen 559 kişiden 333'ünün cesedi veya naaş parçaları, yıkılan 54 ev ve binadan çıkarıldı.

Kaynakların yetersizliği nedeniyle yaklaşık 226 kişiye ulaşılamadı

Basal, 7 Ekim'de Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, 8 binden fazla Filistinlinin hâlâ enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Basal, mevcut imkânlarla bu kişilere ulaşılmasının yaklaşık sekiz yıl sürebileceği uyarısında bulundu.

Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında işgalci İsrail'in bölgeye ağır iş makineleri ve ekipman girişine izin vermesi bekleniyordu. Ancak Filistinli yetkililer ve gruplar, işgalci İsrail'i bu ve diğer taahhütlerini yerine getirmemekle suçladı.

İşgalci İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı soykırım saldırılarında 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı yıkıldı.